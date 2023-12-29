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Общество

В частном секторе Пензы объявлен карантин по бешенству

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В частном секторе Пензы, который местные жители называют Березовкой, объявлен карантин по бешенству животных.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства области.

Очаг бешенства расположен в одной из квартир дома № 8 в 2-м Березовском переулке. На 60 дней в ней устанавливается жесткий режим: посещать ее нельзя будет никому из посторонних, кроме специалистов по ликвидации и профилактике смертельно опасного заболевания.

Неблагополучными объявлены улицы Среднекутузовская, Кутузовская, Верхневишневая, Водопьянова (дома с № 12 по 66 по четной стороне), Маршала Крылова (дома № с 22 по 64 по четной стороне), дома № 1, la, 16, 13, 15, 17 в Военном Городке, переулки Березовский, 1-й и 2-й Березовский, Первомайский, проезды Водопьянова, 1-й Оранжерейный, 1-й и 2-й Свердлова.

В Березовке немедленно должен быть организован подворовый обход для выявления подозрения на бешенство. Также будет проведена иммунизация животных антирабической вакциной. А тех из них, кто не имеет владельцев, будут отлавливать и помещать в изоляцию.

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Источник — фото pixabay.com
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