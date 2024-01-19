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Общество

В Пензенской области ситуация по кори остается неблагоприятной

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В Пензенской области ситуация по кори продолжает оставаться неспокойной. Об этом сообщили в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина.

В 2023 году в регионе диагноз подтвержден у 146 заболевших, в том числе у 115 детей. С начала января неблагоприятная обстановка сохраняется - зарегистрировано более 20 случаев подозрения на корь.

В связи с этим в больнице не снимаются ограничения по посещениям родственниками пациентов в стационарах. Кроме того, при плановой госпитализации необходимо иметь справку о санэпидблагополучии. Ее выдает медицинская организация по месту жительства максимум за три дня до госпитализации.

«Пациенты в возрасте до 55 лет кроме такой справки должны иметь данные либо о наличии вакцинации/ревакцинации против кори, либо о перенесенном заболевании, либо официальный результат серологического исследования на IgG-антитела к вирусу кори, проведенного не позднее чем за 21 день до момента госпитализации в стационар», - напомнили в больнице № 6.

При отсутствии таких антител выдается направление на вакцинацию в поликлинику по месту жительства. Госпитализация возможна в течение трех недель после прививки, не раньше.

Эти правила распространяются в том числе на сиделок и родственников, которые ухаживают за пациентами.

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