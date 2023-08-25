Сетевое издание|18+|Пятница|25 авг 2023|17:02
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Общество

В областном центре хотят создать ООО «Пензаводоканал»

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В 2024 году в Пензе планируют создать предприятие, которое будет заниматься бесхозяйными объектами коммунальной инфраструктуры. Об этом на сессии городской думы в пятницу, 25 августа, рассказал глава города Александр Басенко.

«На сегодняшний день мы новое предприятие для того, чтобы заниматься этими сетями, не создаем, а наделяем полномочиями наш МУП по очистке города, которому уже передано большое количество объектов инженерной инфраструктуры.

Это, допустим, сети водоснабжения в поселке Заря. МУП уже получил у управления по регулированию тарифов Пензенской области тариф на водоснабжение и водоотведение. Сейчас осуществляются подомовые обходы, чтобы актуализировать информацию по приборам учета и наладить учет отпускаемого ресурса», - рассказал чиновник.

По словам Александра Басенко, данному предприятию передаются новые объекты, построенные в разных районах города (например, канализационная насосная в 8-м микрорайоне Арбекова), которые Горводоканал отказывается принимать.

«Все эти объекты мы постепенно будем передавать в МУП. Почему постепенно? Потому что таких объектов у нас более 600 и передача такого большого объема инженерных коммуникаций разом приведет к тому, что предприятие просто не справится. Надо штат увеличивать, специалистов брать, получать дополнительные компетенции по обслуживанию в том числе очистных сооружений (допустим, на улице Бийской).

Я предполагаю, что мы к весне следующего года выйдем на то, что это предприятие будет разделено на два юридических лица. Коллектив, который будет заниматься сейчас сетями, перейдет в новое предприятие. Я думаю, оно будет называться, скорее всего, ООО «Пензаводоканал».

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