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Общество

Школа в Спутнике за неделю до открытия: отзывы и впечатления

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Считаные дни остаются до начала учебного года в новой школе Города Спутника, которая станет самой большой в Приволжском федеральном округе.

За неделю до 1 сентября в классах прошли собрания, после которых родителям показали, в каких условиях будут учиться здесь дети.

Первые отзывы и впечатления были восторженными. Кто-то отметил современные оборудованные классы, кто-то - уютный читальный зал и зимний сад, другие говорили о размерах спортивных залов и столовой. А кто-то заявил, что подобное видел только в кино.

Современная школа на 97 учебных классов (2 425 учеников в одну смену) построена холдингом «Термодом» на год раньше запланированного срока, в том числе благодаря поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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