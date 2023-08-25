Школа в Спутнике за неделю до открытия: отзывы и впечатления

Считаные дни остаются до начала учебного года в новой школе Города Спутника, которая станет самой большой в Приволжском федеральном округе.
За неделю до 1 сентября в классах прошли собрания, после которых родителям показали, в каких условиях будут учиться здесь дети.
Первые отзывы и впечатления были восторженными. Кто-то отметил современные оборудованные классы, кто-то - уютный читальный зал и зимний сад, другие говорили о размерах спортивных залов и столовой. А кто-то заявил, что подобное видел только в кино.
Современная школа на 97 учебных классов (2 425 учеников в одну смену) построена холдингом «Термодом» на год раньше запланированного срока, в том числе благодаря поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
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