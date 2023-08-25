С крыши дома в Никольске не убрали поврежденное ураганом железо

В деятельности администрации Никольска, которая должна была принять меры по устранению последствий урагана, выявили нарушения.
29 июля во время разгула стихии среди прочего пострадала крыша многоквартирного дома № 127 на улице Ленина.
«Органом местного самоуправления на протяжении длительного периода поврежденные ветром листы железной кровли демонтированы не были, создавалась угроза причинения вреда жизни и здоровью жителей города», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Для устранения нарушений надзорный орган внес представление в адрес главы администрации Никольска.
Из-за урагана пострадали 32 многоквартирных дома, 16 муниципальных и других объектов, сотни частных домов.
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