Работникам «Пензаконцерта» выделили 6 служебных квартир

Шести работникам учреждения культуры «Пензаконцерт» выделили служебное жилье. О соответствующем решении в пятницу, 25 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Заселиться в новые квартиры можно до конца года. Площадь каждой - около 53 кв. метров.
Отмечается, что выделение жилья представителям творческих профессий - это дополнительная мера поддержки, направленная на привлечение молодых кадров, сохранение опытных специалистов в сфере искусства и культуры.
В предыдущие годы сотрудники различных учреждений региона получили еще 27 квартир. Среди них - работники драматического театра им. А. В. Луначарского, Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», краеведческого музея, театра «Кукольный дом», художественного училища, колледжа искусств, музыкального колледжа им. А. А. Архангельского.
В основном жилье предоставлялось на ГПЗ-24 или в селе Рамзай Мокшанского района.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀