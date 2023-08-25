Работникам «Пензаконцерта» выделили 6 служебных квартир

25.08.2023 | 20:46

Шести работникам учреждения культуры «Пензаконцерт» выделили служебное жилье. О соответствующем решении в пятницу, 25 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Заселиться в новые квартиры можно до конца года. Площадь каждой - около 53 кв. метров.

Отмечается, что выделение жилья представителям творческих профессий - это дополнительная мера поддержки, направленная на привлечение молодых кадров, сохранение опытных специалистов в сфере искусства и культуры.

В предыдущие годы сотрудники различных учреждений региона получили еще 27 квартир. Среди них - работники драматического театра им. А. В. Луначарского, Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», краеведческого музея, театра «Кукольный дом», художественного училища, колледжа искусств, музыкального колледжа им. А. А. Архангельского.

В основном жилье предоставлялось на ГПЗ-24 или в селе Рамзай Мокшанского района.