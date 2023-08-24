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Общество

В церкви дали совет родителям отстающих школьников

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В Покровской церкви города Белинского провели молебен на начало учебного года. Возглавил службу протоиерей Георгий Трофимов.

На службе, помимо воспитанников воскресной школы, присутствовали студенты и ученики образовательных учреждений города, сообщили в епархии.

Ребят поздравили с началом учебного года и пожелали им Божьей милости и трудолюбия в учении.

«Существует благочестивый обычай иметь дома у письменного стола школьника иконочку Пресвятой Богородицы «Прибавление ума». Четыре столетия православные люди обращаются к этой иконе. Родители, замечавшие у своих детей слабый разум или трудности в усвоении начал веры и грамотности, обращались к иконе о прибавлении ума своим чадам», - дал совет родителям Георгий Трофимов.

В Пензе молебен в преддверии учебного года пройдет в субботу, 26 августа. Его проведут в Спасском кафедральном соборе. Службу возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Песнопения исполнит детский архиерейский хор под управлением Марины Никитиной.

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Источник — фото serdobsk-eparh.ru
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