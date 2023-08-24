У здания пензенского правительства отремонтируют асфальт и плитку

24.08.2023 | 11:34

В Пензе капитально отремонтируют асфальтовое покрытие, отмостку и тротуарную плитку у здания областного правительства на улице Московской, 75.

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта - 3 млн 967 тыс. 916 рублей 87 копеек.

Электронный аукцион проводился в период с 7 по 16 августа, на него поступила всего одна заявка на указанную выше сумму. Она соответствовала требованиям, так что определение поставщика состоялось.

Работы должны быть выполнены до 31 октября 2023 года.

Полтора года назад на ремонт асфальта и канализационных колодцев у здания пензенского правительства выделялось 3,2 млн рублей.

В 2018-м прошла реконструкция площади Ленина, расположенной поблизости. Ее вымостили натуральным камнем, привезенным с одного из месторождений Урала. Одновременно была проложена ливневая канализация.