В с. Евлашево не успевают сдать досуговый центр

23.08.2023 | 13:52

Сроки реконструкции библиотечно-досугового центра в селе Евлашево Кузнецкого района находятся под угрозой срыва.

Ремонт в здании не проводился почти полвека - с 1975 года. В итоге инженерные сети сильно износились, кровля стала протекать, а туалетов в учреждении культуры вообще не было.

Евлашевцам повезло - их БДЦ получил деньги на реконструкцию. Однако в бочку меда попала ложка дегтя: по контракту работы должны быть завершены до 15 ноября, то есть менее чем через три месяца, а строительная готовность составляет лишь 75%.

Это выяснилось во время визита в Кузнецкий район главы региона Олега Мельниченко в среду, 23 августа.

Увиденное возмутило его. Вопрос о реконструкции центра начал решаться еще в 2021 году, когда были выделены средства, а результата нет.

«Ищите нового подрядчика, а нарушителя сроков исполнения работ вносите в реестр недобросовестных, чтобы впредь за срыв объекта он не смог работать на территории Пензенской области», - распорядился Олег Мельниченко.

Он поручил увеличить количество строителей на объекте и составить график с четким обозначением реальных сроков исполнения работ, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.