Сетевое издание|18+|Среда|23 авг 2023|14:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В с. Евлашево не успевают сдать досуговый центр

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сроки реконструкции библиотечно-досугового центра в селе Евлашево Кузнецкого района находятся под угрозой срыва.

Ремонт в здании не проводился почти полвека - с 1975 года. В итоге инженерные сети сильно износились, кровля стала протекать, а туалетов в учреждении культуры вообще не было.

Евлашевцам повезло - их БДЦ получил деньги на реконструкцию. Однако в бочку меда попала ложка дегтя: по контракту работы должны быть завершены до 15 ноября, то есть менее чем через три месяца, а строительная готовность составляет лишь 75%.

Это выяснилось во время визита в Кузнецкий район главы региона Олега Мельниченко в среду, 23 августа.

Увиденное возмутило его. Вопрос о реконструкции центра начал решаться еще в 2021 году, когда были выделены средства, а результата нет.

«Ищите нового подрядчика, а нарушителя сроков исполнения работ вносите в реестр недобросовестных, чтобы впредь за срыв объекта он не смог работать на территории Пензенской области», - распорядился Олег Мельниченко.

Он поручил увеличить количество строителей на объекте и составить график с четким обозначением реальных сроков исполнения работ, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте