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Общество

В Пензе в ходе массовой проверки задержали 50 пьяных водителей

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В Пензенской области с начала года произошло 71 ДТП с пьяными водителями, в результате которых 11 человек погибли и 95 получили травмы.

Чтобы избежать подобных трагедий в дальнейшем, Госавтоинспекция в очередной раз провела в Пензе рейд «Нетрезвый водитель». Участие в нем приняли и бойцы Росгвардии.

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и проверяли водителей на состояние опьянения. В итоге было задержано 50 человек.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция напоминает, что в случае употребления алкогольных напитков или сильнодействующих препаратов управлять транспортным средством категорически запрещено и очень опасно не только для вас, но и для других участников дорожного движения», - предупредила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

За вождение в нетрезвом виде предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

О пьяных за рулем нужно сообщать по телефонам 599-002, 599-003 в дежурную часть ГИБДД или по номеру 02.

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Источник — видео УГИБДД УМВД по Пензенской области
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