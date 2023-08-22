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Общество

Прокуратуре не понравилось, как в Пензе выдавали путевки в лагеря

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В Пензе прокуратуре не понравилось, как функционирует сайт leto58.ru, с помощью которого родители встают в электронную очередь на получение путевок в детские лагеря.

«Результаты проведенной проверки позволили выявить недостатки функционирования сайта. В представлении, внесенном прокурором Ленинского района г. Пензы главе города, отмечена необходимость совершенствования правового регулирования процедуры предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления, а также обеспечения надлежащего функционирования вышеназванной информационной системы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В 2023 году сайт leto58.ru заработал позже обычного. Как правило, родители записывались на получение путевок с 1 марта, но в начале весны ресурс был недоступен. «Министерством образования Пензенской области разрабатывается регламент процедуры постановки в очередь и определяется электронная площадка, посредством которой будет осуществляться подача заявления и постановка в очередь заявителями. Если регламент и сервис останутся прежними, то на сайте «Лето 58» ориентировочно с 13 марта откроется доступ к созданию и заполнению «Личного кабинета», - объясняли в пресс-службе администрации города.

В итоге ресурс заработал в апреле - запись в электронную очередь стала возможна 4-го числа.

Не все юные пензенцы смогли попасть в желаемый лагерь. Одна из мам пожаловалась на проблему на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Существует некая электронная очередь на сайте Leto.58, которая в определенный день и час якобы начинает работать, но по факту в назначенное время сайт висит по ожидаемой причине. Далее начинается ад, все родители бегут в администрации и пытаются попасть в желаемый лагерь. И тут звучит приговор, что вы опоздали, путевки закончились, остались лишь лагеря без удобств», - рассказала пензячка Оксана.

Она предложила дополнить систему получения путевок, добавив возможность бронирования смены и места в конкретном лагере еще при формировании очереди на сайте leto58.ru.

На ее обращение пришел ответ от мэрии Пензы. «В первый день постановки в электронную очередь на сайт одновременно заходит большое количество пользователей. Одномоментно сайт неспособен обрабатывать такое количество запросов, из-за чего происходит «зависание» системы», - говорилось в сообщении.

Горожанке объяснили, что отправить всех детей в нужное место в определенную смену невозможно из-за большого числа желающих. А из 8 лагерей, которые принимают в регионе, только «Белка» не имеет удобств в корпусах.

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