При отправке посылок и бандеролей пензенцы будут предъявлять паспорта

22.08.2023 | 08:45

С 1 сентября для того, чтобы послать регистрируемое отправление «Почтой России», нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Сотрудники почты будут идентифицировать личность клиента с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого документа, а также с помощью простой электронной подписи - ее можно оформить у нас на сайте или в мобильном приложении», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В компании отметили, что простая электронная подпись есть у 61,7 миллиона пользователей - они не ощутят изменений в оказании услуг.

Новое правило касается всех регистрируемых почтовых отправлений, в их числе посылки, заказные письма, бандероли.

В ведомстве также отметили, что новшества по идентификации личности отправителя вводятся согласно приказу Минцифры России.