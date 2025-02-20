Почему могут отказать в загранпаспорте?

Вопрос от интернет-пользователя
По каким причинам могут отказать в оформлении заграничного паспорта?
Ответ специалиста
Отказать в оформлении загранпаспорта могут по разным причинам, их перечислили эксперты портала «Объясняем.рф» со ссылкой на МВД России.
Так, поводом для отказа могут стать:
- ошибки в заявлении, неправильная информация;
- проблемы с паспортом гражданина России (например, истек срок действия);
- фотографии неверного формата;
- отсутствие военного билета, если он должен быть у человека;
- призыв на военную службу;
- неисполнение обязательств по решению суда;
- признание гражданина банкротом;
- владение заявителя сведениями, относящимися к гостайне, либо служба в ФСБ;
- прохождение его по делу в качестве подозреваемого или обвиняемого в преступлении.
Также отказать могут в случае, если паспорт получает несовершеннолетний, но один из законных представителей не согласился на его выезд из страны.
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