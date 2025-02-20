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Ликбез

Почему могут отказать в загранпаспорте?

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Вопрос от интернет-пользователя

По каким причинам могут отказать в оформлении заграничного паспорта?

Ответ специалиста

Отказать в оформлении загранпаспорта могут по разным причинам, их перечислили эксперты портала «Объясняем.рф» со ссылкой на МВД России.

Так, поводом для отказа могут стать:

- ошибки в заявлении, неправильная информация;

- проблемы с паспортом гражданина России (например, истек срок действия);

- фотографии неверного формата;

- отсутствие военного билета, если он должен быть у человека;

- призыв на военную службу;

- неисполнение обязательств по решению суда;

- признание гражданина банкротом;

- владение заявителя сведениями, относящимися к гостайне, либо служба в ФСБ;

- прохождение его по делу в качестве подозреваемого или обвиняемого в преступлении.

Также отказать могут в случае, если паспорт получает несовершеннолетний, но один из законных представителей не согласился на его выезд из страны.

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