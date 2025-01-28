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Криминал

Кузнечанка лишилась денег после переписки с «корейским певцом»

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48-летняя жительница Кузнецка получила в мессенджере письмо от незнакомца, представившегося известным корейским певцом.

У кузнечанки зародились сомнения: собеседник общался с ней на русском языке. Тем не менее «певец» был настолько убедителен, что вскоре между ними завязалась любовная переписка.

Через две недели общения женщина получила сообщение от транспортной компании: на ее имя отправлена посылка из Южной Кореи. К письму прилагалась фотография сейфа.

«Для получения посылки требовалось лишь оплатить ее. Кузнечанка перевела на указанные реквизиты 82 тысячи рублей. Она поняла, что стала жертвой мошенника, лишь спустя сутки», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас злоумышленника ищет полиция. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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