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Общество

Житель Канады переехал в Пензу ради возлюбленной

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В Пензе полицейские вручили паспорт гражданина России жителю Канады Вадиму Кудрявцеву. Он переехал в областной центр ради любви.

Житель Канады переехал в Пензу ради возлюбленной

Мужчина родился в Литовской ССР, затем переселился в Канаду и пробыл там 28 лет. В прошлом году в российском консульстве в Монреале он подал заявление на участие в программе для соотечественников, желающих вернуться на родину. Пензу иностранец выбрал, потому что здесь живет его возлюбленная.

Житель Канады переехал в Пензу ради возлюбленной

Сотрудники миграционной службы быстро обработали заявку и одобрили получение гражданства. Паспорт был вручен на торжественной церемонии после принесения присяги.

Житель Канады переехал в Пензу ради возлюбленной

«Моя духовная связь с русской культурой и землей никогда не прекращалась. Я знаю, там (за границей. - Прим. ред.) очень многие чувствуют себя частью русского народа и ищут пути вернуться назад. Я благодарен российскому правительству», - отметил Вадим Кудрявцев.

С 1 января 2024 года переселиться в Пензенскую область решили 22 иностранца.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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