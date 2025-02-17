Житель Канады переехал в Пензу ради возлюбленной

17.02.2025 | 16:41

В Пензе полицейские вручили паспорт гражданина России жителю Канады Вадиму Кудрявцеву. Он переехал в областной центр ради любви.

Мужчина родился в Литовской ССР, затем переселился в Канаду и пробыл там 28 лет. В прошлом году в российском консульстве в Монреале он подал заявление на участие в программе для соотечественников, желающих вернуться на родину. Пензу иностранец выбрал, потому что здесь живет его возлюбленная.

Сотрудники миграционной службы быстро обработали заявку и одобрили получение гражданства. Паспорт был вручен на торжественной церемонии после принесения присяги.

«Моя духовная связь с русской культурой и землей никогда не прекращалась. Я знаю, там (за границей. - Прим. ред.) очень многие чувствуют себя частью русского народа и ищут пути вернуться назад. Я благодарен российскому правительству», - отметил Вадим Кудрявцев.

С 1 января 2024 года переселиться в Пензенскую область решили 22 иностранца.