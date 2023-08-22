Абоненты «МегаФона» будут экономить на просмотре онлайн-кино

22.08.2023 | 12:40

Самые востребованные онлайн-кинотеатры будут в единой подписке «МегаКино» от «МегаФона». В нее включат сразу 4 крупных видеосервиса: Start, Premier, Иви и Окко.

Переключаясь между этими платформами, пользователь легко найдет новинки кино, сериалов. При этом никакой переплаты за видеосервисы, которые он не смотрит.

«МегаФон» составил подписку, проанализировав множество данных о поведении пользователей онлайн-кинотеатров в мобильном формате. Исследования показали, что абоненты редко отдают предпочтение только одному сервису, активно пользуясь 2-4 приложениями. Доля таких зрителей растет.

«Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса: Start, Premier, Иви и Окко, - тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырех платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся», – отмечает коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

Стоимость единой подписки «МегаКино» - 299 рублей в месяц. Абоненты, подключившие ее, смогут экономить 75% от общей стоимости четырех онлайн-кинотеаторов. На первом этапе реализации проекта подписку предложат наиболее активным зрителям, а с сентября она станет доступна всем пользователям.

«Мы рады быть частью проекта «МегаКино», который позволяет зрителям выбрать еще один удобный способ подписки на любимый онлайн-кинотеатр. Мы считаем важным для развития рынка тестировать многогранные способы взаимодействия с аудиторией. Premier обладает огромной библиотекой контента, которая ежемесячно обновляется как оригинальными проектами, так и зарубежными фильмами и сериалами. Поэтому мы уверены, что возможность подписки на Premier порадует пользователей «МегаКино», - подчеркнула директор по развитию бизнеса онлайн-кинотеатра Premier Виктория Михно.

«Start с интересом примет участие в пилоте проекта. Для нас это возможность дать миллионам пользователей «МегаФона» по всей стране доступ к нашему собственному контенту, это более 1 350 часов оригинального контента, среди которых сериалы - лидеры по зрительским просмотрам: «Жить Жизнь», «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «Два Холма», - заявила руководитель по развитию партнерских программ Start Александра Коваленко.

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