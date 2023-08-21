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Общество

В Пензе приведут в порядок сквер имени М. И. Глинки

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В Пензе благоустраивают сквер имени М. И. Глинки на улице Ленина, рядом с детской музыкальной школой № 2. Об этом сообщил глава города Александр Басенко в своем телеграм-канале в понедельник, 21 августа.

Работы ведутся вторую неделю сотрудниками МБУ «Пензавтодор». За это время они опилили аварийные деревья, демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, начали устройство щебеночного основания.

В планах в ближайшие несколько дней отремонтировать подъезд к школе, пешеходную дорожку и парковку.

«Меньше двух недель осталось до первого сентября. К этому времени вся работа должна быть завершена, и музыкальная школа, а также сквер перед ней порадуют учеников, их родителей и учителей своим благоустройством», - отметил Александр Басенко.

Ранее сообщалось, что ремонт в детской музыкальной школе № 2 близится к финалу. Учебный год ее воспитанники встретят уже в обновленном здании.

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Источник — видео t.me/basenkoAN
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