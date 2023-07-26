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Общество

В Пензе завершается ремонт музыкальной школы № 2

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В Пензе в детской музыкальной школе № 2 на улице Ленина завершается ремонт. Учебный год ее воспитанники встретят уже в обновленном здании. Такое сообщение появилось в telegram-канале городской администрации в среду, 26 июля.

К реализации проекта по капремонту школы приступили летом 2022-го. Его разбили на два этапа - внешние работы и внутренние.

В рамках первого утеплили фасад, заменили три крыши, установили пластиковые окна, отремонтировали цоколь, отмостку здания и привели в порядок пожарные лестницы.

Ко второму этапу подошли зимой 2023-го. Он включал в себя ремонт большого концертного зала, фойе большого зала, замену электрики и радиаторов, также обновили многие помещения.

Во время ремонта для учащихся проводили занятия в Центре культуры и досуга, а также на базе выездных классов в общеобразовательных школах.

На обновление здания было заложено более 30 миллионов рублей. Результат музыканты и педагоги смогут оценить совсем скоро. Ранее сообщалось, что ремонт завершится до 31 июля.

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Источник — фото t.me/penza_kult
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