Школа в Белинском районе из-за ЧП осталась без спортзала

21.08.2023 | 08:33

Школьный спортзал в селе Студенки Белинского района, где в конце июля во время капремонта обрушилась крыша, не успеют открыть к новому учебному году.

Об этом в понедельник, 21 августа, на заседании в региональном правительстве сообщил министр образования Алексей Комаров.

Он рассказал, что на объекте введен режим ЧС. Работы, запланированные по контракту, будут выполнены до 28 августа, школа примет детей 1 сентября, но спортзал работать не будет.

Глава района Сергей Сорокин уточнил, что готовится проектно-сметная документация на восстановление крыши.

«Сейчас приступаем к демонтажу и ограждению. До нового года должны сделать», - доложил он.

Губернатор Олег Мельниченко посоветовал «под снег не уходить».

Глава района пояснил, что ПСД разбили на 2 части: первая предполагает ремонт крыши (работы намерены выполнить в максимально короткие сроки), вторая - внутреннюю отделку.

Известно, что ремонтом школы занимался индивидуальный предприниматель. Он приступил к ремонту кровли и молниезащиты здания 22 июня и должен был закончить в течение 45 календарных дней. 29 июля крыша над спортзалом рухнула.

Причиной ЧП назвали нарушение норм строительства. Здание возвели в 1973 году.