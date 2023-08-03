В Белинском районе обрушилась крыша школы

В Белинском районе крыша школы обрушилась в процессе капитального ремонта. Это случилось 29 июля в селе Студенки.
В момент ЧП людей в здании не было.
По муниципальному контракту работами занимался индивидуальный предприниматель. Он приступил к ремонту кровли и молниезащиты здания 22 июня и должен был закончить в течение 45 календарных дней.
В какой-то момент перекрытия над спортивным залом рухнули.
«С целью установления причин произошедшего прокуратура проверит соблюдение заказчиком и подрядчиком градостроительного законодательства при производстве ремонтных работ, а также исполнение учредителем образовательной организации - администрацией Белинского района - требований к обеспечению надлежащего содержания имущества образовательного учреждения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀