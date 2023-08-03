В Белинском районе обрушилась крыша школы

03.08.2023 | 16:14

В Белинском районе крыша школы обрушилась в процессе капитального ремонта. Это случилось 29 июля в селе Студенки.

В момент ЧП людей в здании не было.

По муниципальному контракту работами занимался индивидуальный предприниматель. Он приступил к ремонту кровли и молниезащиты здания 22 июня и должен был закончить в течение 45 календарных дней.

В какой-то момент перекрытия над спортивным залом рухнули.

«С целью установления причин произошедшего прокуратура проверит соблюдение заказчиком и подрядчиком градостроительного законодательства при производстве ремонтных работ, а также исполнение учредителем образовательной организации - администрацией Белинского района - требований к обеспечению надлежащего содержания имущества образовательного учреждения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.