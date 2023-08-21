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Общество

Прокуратура отреагировала на проблемы с водой в 4 районах области

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В Пензенской области прокуратура проверила законность отключения водоснабжения в нескольких населенных пунктах.

Так, допустимые пределы прекращения подачи ресурса были нарушены в селе Матчерка Земетчинского района. Вода исчезла у жителей утром 8 августа из-за порыва на сетях. На ремонт потребовалось много времени.

Сотрудники прокуратуры отреагировали на задержку и возбудили дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «Водоканал». Ему вручили представление об устранении нарушений.

«Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Городищенского, Камешкирского и Пензенского районов», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В начале августа, в самые жаркие дни, без воды остались жители села Саловка Пензенского района и села Русский Камешкир Камешкирского. О своей беде они писали на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

В Русском Камешкире была авария на сетях, а в Саловке - проблемы с водонапорной башней.

В поселке Чаадаевка Городищенского района воды лишились жители улицы Быстрова. В основном это пенсионеры от 70 до 90 лет.

«В нарушение требований действующего законодательства органами местного самоуправления в период приостановления подачи холодного водоснабжения жителям вышеуказанных населенных пунктов подвоз технической и питьевой воды к домам не осуществлялся», - констатировала Светлана Артамонова.

В отношении должностных лиц ресурсоснабжающих организаций возбудили административные дела. Им внесли представления, как и органам местного самоуправления Городищенского, Земетчинского, Камешкирского и Пензенского районов.

Сейчас подачу ресурса возобновили. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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