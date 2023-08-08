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Глас народа

Жители пензенских сел сидят в жару без капли воды

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Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 8 августа, в большинстве районов Пензенской области температура воздуха достигнет +32 градусов. Потребление воды возрастает, однако в некоторых населенных пунктах с этим возникли немалые трудности.

Так, без ресурса оказалось село Русский Камешкир.

«Все село в 30 градусов сидит без воды, а властям до народа нет дела», - возмутилась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Татьяна.

В администрации района женщине ответили, что работы по восстановлению водоснабжения ведутся. «Силами муниципальной службы спасения организован подвоз воды», - добавили там.

Без воды и Саловка Пензенского района. Возмущенные жители уже обратились в прокуратуру.

«Село Саловка Пензенский район, со 2 августа почти все время нет воды, стоит несусветная жара. Уважаемый Олег Владимирович, обратите внимание на село, которое находится в 11 км от Пензы, на МУП уже была написана жалоба в прокуратуру, потому что с момента падения башни все время проблемы с водой. Я многодетная мать, мне даже постирать, приготовить кушать нет возможности, так как живу на горе и вода до меня не доходит. Просто молим вас о помощи, все от нас отмахиваются. Пожалуйста, помогите, нет сил терпеть», - обратилась к губернатору пользовательница Карина.

«Это полная антисанитария дома, на улице ЖАРА, детишек даже покупать невозможно, не постирать. А также проблема из-за воды с детским садом. Он не принимает детей. Родителям невозможно работать», - бьет тревогу местная жительница Ирина.

На 12:20 8 августа ответа от регионального правительства или же районной администрации не поступило.

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