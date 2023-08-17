Ради своего Lexus LS 500 пензенец расстался с миллионом

17.08.2023 | 10:14

Пензенец не пожелал потерять из-за долгов свой Lexus LS 500 и за два дня раздобыл почти 1,4 млн рублей.

Исполнительное производство в отношении должника возбудили в апреле 2023-го. Мужчина заявлял, что у него нет денег на погашение.

Тогда служители закона обратились к данным ГИБДД и узнали, что у должника есть автомобиль. Имущество можно было арестовать, но для начала его требовалось найти. По месту регистрации гражданин не проживал, тогда пристав явился к нему на работу.

Заглянув на парковку у административного здания, служитель закона увидел разыскиваемый Lexus.

«Судебным приставом-исполнителем незамедлительно был составлен акт описи и наложения ареста на указанный автомобиль», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Хозяин быстро отреагировал на потерю машины. За короткий срок с него было взыскано 1,3 млн рублей задолженности и более 90 тыс. рублей исполнительского сбора.