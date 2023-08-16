В отпуск с билайном: технологии делают связь с близкими удобнее

16.08.2023 | 15:43

В эру социальных сетей и мессенджеров традиционный телефонный разговор все еще остается популярным. Во время пляжного сезона - 2023 в сети билайна вырос голосовой трафик в курортных городах.

Так, в Анапе в июле голосовой трафик был в два раза выше, чем в начале года, в Геленджике он вырос более чем в 1,5 раза. В Сочи рост голосового трафика начался еще в марте, а, например, в июле гости и жители города проговорили по телефону более 30 млн минут.

В Пензенской области на базе сети 4G (LTE) билайн технология VoLTE* работает с апреля 2023-го. С ее помощью во время разговора по телефону создается эффект «живого присутствия»: голос звучит чисто и без помех. Также она позволяет абонентам одновременно звонить и пользоваться мобильным 4G-интернетом. По данным оператора, в июне продолжительность всех разговоров по VoLTE в регионе превысила 51 млн минут, а количество пользователей технологии возросло более чем на 40% год к году.

Приезжающим на курорты Краснодарского края технология также доступна на всех тарифах билайна. Если надпись VoLTE не появилась, то, возможно, нужно обновить сим-карту или нажать «Вкл.» напротив символа VoLTE в настройках смартфона. Подробнее о настройках - на сайте билайна.

В гостиницах и пансионатах иногда технологические особенности здания мешают прохождению сигнала сотовой сети. Приходится выходить на улицу и искать сеть, чтобы поговорить. Избежать неудобств можно, просто включив технологию VoWiFi** на смартфоне, и с ее помощью отправлять, принимать звонки и СМС через сеть Wi-Fi.

Достаточно один раз включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» в настройках телефона для активации, и смартфон сам выберет оптимальный способ передачи информации. Дополнительных платежей за использование VoWiFi нет.

Иногда технологии помогают улучшить качество звонка, расширить зону приема сигнала или меньше платить за звонки. Но бывают случаи, когда нужно сэкономить время, поделиться впечатлениями и новостями сразу с несколькими людьми. Это легко сделать, подключив услугу «Конференц-связь» от билайна. Абонентам, находящимся в роуминге, удобно включить VoWiFi, тогда звонок будет тарифицироваться так, как будто они дома.

*Голос через LTE.

**Голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Необходимо проверять используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа.

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