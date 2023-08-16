Росгвардия проверяет пензенские школы перед началом учебного года

16.08.2023 | 11:53

В Пензенской области сотрудники Росгвардии проверяют готовность образовательных учреждений к новому учебному году.

Они контролируют соответствие паспортов безопасности объектов, наличие и исправность систем оповещения и видеонаблюдения, инженерно-техническую укрепленность зданий, работоспособность установленной кнопки экстренного вызова групп задержания вневедомственной охраны, проводят дополнительные занятия с руководителями школ по обеспечению безопасности детей.

«В обязательном порядке осуществляется опрос работников учреждений для установления факта ознакомления с алгоритмом действий при возникновении нештатных ситуаций», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Если комиссия выявляет недочеты, то она составляет акты, где указывает сроки их устранения.

Всего в зоне ответственности Росгвардии находится 181 школа, на 16 августа проверено 167.