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Общество

Партнеры «Термодома» оценили ЖК «Созвездие»

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Проект ЖК «Созвездие» в Городе Спутнике и его воплощение вызвали восторг у партнеров строительного холдинга «Термодом». Специалисты в сфере недвижимости посетили комплекс по приглашению застройщика, чтобы лично оценить его преимущества.

Единая входная группа с выходом в закрытый двор, расположенный на уровне второго этажа, вместительный паркинг, качественные квартиры с различными вариантами планировок и стеклянными стенами, за которыми открываются великолепные виды на озеро и лес. Такое «Созвездие» равнодушными никого не оставляет.

В 2023 году «Термодому» исполнилось 25 лет. Ознакомиться с проектами надежного и проверенного застройщика можно на сайте termodom-pnz.ru, по телефону 28-28-20 (или *2820 звонок с мобильного бесплатный), а также лично в офисах продаж.

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Термодом-инвест» и ООО «СЗ «Строймашкапитал». Проектная документация - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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