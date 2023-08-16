На набережной Суры хотят сделать парковку за 8 млн рублей

16.08.2023 | 14:43

В среду, 16 августа, комиссия Пензенской городской думы рассмотрела проект перераспределения бюджетных средств.

В частности, предусмотрены деньги на обустройство парковки на набережной реки Суры.

«Задачу поставили еще в первом квартале», - отметила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

По ее словам, на выполнение работ по организации парковочного пространства направят 8 млн рублей.

Начальник управления капитального строительства города Вадим Астафьев добавил, что стоянка будет занимать порядка 1 200 квадратных метров.

Он также отметил, что парковочные места, скорее всего, будут платными. Но рассматривать вопрос о стоимости пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что стоянку обустроят на углу улиц Урицкого и Горького. Глава Пензы Александр Басенко отмечал, что она будет платной, с ценами «такими же, как везде».

«Я считаю, что на территории города надо ужесточить штрафные санкции за парковку в неположенных местах и создавать условия для цивилизованной парковки, пусть за небольшую плату. Прежде всего - в центре города, возле учебных заведений, медицинских учреждений и так далее», - высказался он.