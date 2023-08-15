В Пензе на улице Карла Маркса до сентября отремонтируют дорогу

15.08.2023 | 14:24

Ремонт дороги на улице Карла Маркса планируют завершить 1 сентября. Асфальт заменят в рамках задания, полученного от муниципалитета.

Об этом во вторник, 14 августа, на заседании комиссии Пензенской гордумы сообщил начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов.

Помимо покрытия проезжей части, сделают и тротуар.

По словам Усманова, дорогу на улице нужно перекрыть для движения транспорта, без этого нельзя обойтись.

Работы планируют завершить к сентябрю, так как в это же время в парке имени В. Г. Белинского должны открыть фонтан и планетарий.

Утром во вторник, 15 августа, пензенцам, ехавшим по улицам Лермонтова и Красной, пришлось постоять в пробках из-за ремонтных работ на перекрестке улиц Куйбышева, Лермонтова и Советской. В 9:20, по словам горожанина, была перекрыта и улица Карла Маркса.