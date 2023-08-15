В компании «МегаФон» отметили увеличение интереса к онлайн-кино

15.08.2023 | 13:25

Онлайн-кинотеатры становятся все более популярными у абонентов сотовой связи. Согласно выводам аналитиков компании «МегаФон», мобильный трафик видеосервисов вырос, как и количество их пользователей.

Продолжительность средней сессии просмотра увеличилась на 4% и достигла 35 минут.

За первое полугодие 2023-го мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах прибавил 16%, при этом число пользователей этих сервисов выросло на 13%. По сравнению с тем же периодом 2022-го абоненты стали проводить больше времени за просмотром контента.

Имеется и другой показатель растущей популярности видеосервисов в мобильном формате: пользователи активно устанавливают их приложения. Так, в мае - июне на одного поклонника онлайн-кино пришлось в среднем 2,4 видеосервиса (2,2 - в первом полугодии 2022-го). Абоненты все реже отдают предпочтение одному видеосервису, доля тех, кто предпочитает от 2 до 4, наоборот, увеличивается. Их уже 48% от всех пользователей.

Больше всего просмотров онлайн-кино регистрируется в четверг и воскресенье, в эти дни трафик значительно возрастает. Пик активности абонентов приходится на январские и майские праздники, а спад интереса к видеосервисам - на вторую половину апреля.

Наиболее активно росла доля пользователей 25-35 лет. Год назад она составляла 43% от всех клиентов онлайн-кинотеатров, а в январе - июне достигла уже 50%. Без изменений осталось количество зрителей 17-25 лет, уменьшилась доля пользователей старше 35 лет.

Рост числа поклонников видеосервисов объясняется в частности развитием технологий. Так, год от года растут продажи смартфонов с наибольшей диагональю экрана и его разрешением, так же как их ассортимент.

Например, в розничной сети «МегаФона» и Yota за шесть месяцев 2023 года продажи сотовых с диагоналями 6.7-6.9" выросли с 5% до 32% от всех продаж мобильных телефонов. Самыми популярными с диагональю 6.7-6.9" в 2023-м стали Honor X8, Huawei Nova Y70, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, TECNO Camon 19, Tecno Pova 3, Tecno Pova 2.

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