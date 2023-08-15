У трех троллейбусов в Пензе временно изменят маршруты

15.08.2023 | 18:04

В Пензе во вторник, 15 августа, внесли изменения в схемы движения троллейбусов № 1, 6 и 8. Причина - авария на сетях напротив дома № 37 на улице Карпинского.

Сейчас там работают специалисты, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Троллейбусы № 1 будут ходить по следующему маршруту: конечная остановка «Улица Северная» - проспект Победы - улица Коммунистическая - Суворова - центральный рынок - улица М. Горького - Володарского - Пушкина и далее по обычной схеме движения.

Троллейбусы № 6 от конечной остановки «Запрудный» направятся на проспект Победы, далее на Коммунистическую, улицу Суворова и затем по маршруту.

Троллейбусы № 8 от конечной «Стадион Пенза» поедут на улицу Ленина, после - к памятнику Победы, далее - на проспект Победы, к магазину «Василек» и затем по маршруту. В микрорайон Западная Поляна они заезжать не будут.

Такая схема движения электротранспорта будет действовать до момента устранения аварии.