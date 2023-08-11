Участники сборов «Гвардеец» за 10 дней стали боевым подразделением

11.08.2023 | 15:31

В пятницу, 11 августа, на базе артиллерийского института в Пензе организовали спортивные мероприятия для участников военно-патриотических сборов «Гвардеец». Ребята показали себя в пейнтболе, спортивном ориентировании и стрельбе из пневматической винтовки.

В 2023 году участие в сборах, девятых по счету, принимают 320 учеников 9-10-х классов из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой Народной Республики. «Гвардеец» стартовал 1 августа, а закончится 17-го.

Начальник сборов Александр Булгаков рассказал, как изменились школьники с конца июля.

«Они научились понимать, что такое воинская дисциплина, научились понимать, что такое воинский коллектив. Они все приехали из разных городов, деревень и научились здесь сплоченности. Были разрозненные, а сейчас они боевое подразделение, в ними можно в огонь и в воду», - подчеркнул Александр Булгаков.

Он отметил, что каждая смена «Гвардейца» интересна именно этим. «Они приходят разные, а уходят как боевая слаженная единица - вот это приятно. Это же пацаны, у каждого есть свои, как говорится, тараканы в голове, но этих тараканов мы в правильное русло направляем», - пошутил Александр Булгаков.

Один из авторов проекта «Гвардеец» - губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, в судьбе многих ребят лагерь сыграл решающую роль. После него они поступили в артиллерийский инженерный институт и другие военные учебные заведения.