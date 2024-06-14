В Пензе открыли XII летнюю Спартакиаду учащихся России

14.06.2024 | 10:37

В Пензе состоялось торжественное открытие XII летней Спартакиады учащихся России. Церемония прошла в «Доме офицеров».

Это масштабное событие, в котором разыгрываются медали в 51 виде спорта. В состязаниях примут участие более 2 000 атлетов из разных уголков страны, в том числе 150 - из Пензенской области.

В течение лета будут проходить соревнования финального этапа по художественной гимнастике, водному поло, скалолазанию, синхронному плаванию, прыжкам в воду, карате, стрельбе из лука, настольному теннису, триатлону, плаванию.

В частности, соревнования по художественной гимнастке стартовали 11 июня. На их организацию, по данным портала госзакупок, было потрачено 6 млн 101 тыс. 110 рублей.

Состязания по водному поло (девушки) обошлись в 4 млн 941 тыс. 380 рублей; по карате и стрельбе из лука - в 6 млн 417 тыс. 680 рублей; по скалолазанию - в 3 млн 21 тыс. 20 рублей; по синхронному плаванию и иным видам спорта - в 10 млн 904 тыс. 460 рублей.

Спартакиада проводится раз в 2 года. Чтобы попасть в финал, атлеты сначала проходят региональный, а затем окружной отбор, уточнили в пресс-службе Минспорта Пензенской области.