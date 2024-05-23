В Нижнеломовском районе пройдут состязания по автокроссу

23.05.2024 | 15:52

В выходные дни, 25 и 26 мая, в Нижнеломовском районе на трассе «Золотой колос» пройдут чемпионат и Кубок Пензенской области, а также отборочные соревнования на Кубок России по автокроссу. Планируется, что на него прибудут не только пензенские спортсмены, но и пилоты из соседних регионов.

Чемпионат и Кубок Пензенской области пройдут в следующих категориях:

- «Супер 1 600» - будут участвовать легковые автомобили с приводом на переднюю ось и безнаддувным двигателем рабочим объемом до 1 600 куб. см;

- «Д2Н» - для легковых автомобилей с приводом на переднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1 600 куб. см;

- «Д2 Классика» - для автомобилей отечественного производства с приводом на заднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1 600 куб. см;

- «Т4-3» - для автомобилей семейств ЗиЛ-130, -431410, -433360, -4331 и их модификаций с двигателем рабочим объемом до 7 000 куб. см. и приводом на одну ось;

- «Багги» - для багги с двигателем рабочим объемом до 4 000 куб. см.

«25 мая пройдут тренировочные и квалификационные заезды. 26-е станет основным гоночным днем. С 10:30 до 11:00 состоится торжественное открытие гонок, с 11:00 до 15:00 - финальные заезды, с 15:50 до 16:10 - награждение победителей и закрытие соревнований», - сообщили в Федерации автомобильного спорта Пензенской области.