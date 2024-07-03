В Пензе 3 дня будет идти первенство России по велоспорту ВМХ

03.07.2024 | 13:18

С 4 по 6 июля на велотреке «Сатурн» в Пензе пройдет первенство России по велосипедному спорту в дисциплине ВМХ.

Участников ждут три насыщенных соревновательных дня. В первый состоится гонка на время (с 14:45 до 18:00).

Во второй день с 11:00 до 14:00 будут организованы предварительные заезды; с 14:15 до 14:45 - заезды четвертьфинала; с 15:00 до 15:30 - заезды полуфинала; с 15:45 до 16:00 пройдет церемония открытия; с 17:00 до 17:30 - финалы; в 18:00 начнется награждение победителей и призеров гонки «классик» и гонки на время.

В последний день с 11:00 до 13:00 будет проводиться эстафета; на 14:00 намечено награждение победителей и призеров эстафеты.

Вход на велотрек свободный, уточнили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.