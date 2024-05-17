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Спорт

Пензенский «Дизель» остался без традиционных турниров

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Из-за замены хоккейной коробки провести традиционные турниры на льду «Дизель-Арены» не удастся. Об этом сообщил главный тренер пензенской команды Альберт Логинов.

«Приняли решение сыграть спарринги с партнерами, по 2 товарищеские игры, чтобы проверить всех игроков», - процитировал Логинова телеграм-канал ХК «Дизель».

На базе «Дизель-Арены» будет проходить предсезонная подготовка, уезжать на другие площадки тренерский штаб не планирует.

Новый наставник (Альберт Логинов был назначен в апреле) отметил, что впечатления от «Дизеля» у него положительные.

«Команда всегда славилась своим характером, очень трудно было играть против этой команды, поэтому с хорошими чувствами возглавил клуб. В Пензе хорошие болельщики, которые любят и ценят хоккей. Я думаю, что в этом году мы представим обновленную команду с новой игровой моделью, которая должна понравиться болельщикам.

Что касается воспитанников местной школы хоккея - да, мы проводили просмотровый сбор в апреле в течение двух недель. Посмотрели ребят из «Дизелиста». Также посмотрели ребят, которые будут к нам командированы из «Северстали». Воспитанники пензенской школы хоккея оставили хорошее впечатление. Группа игроков «Дизелиста» будет подключена к предсезонной подготовке «Дизеля», но многое будет зависеть от комплектования», - пояснил Альберт Логинов.

По его словам, процесс формирования коллектива еще не окончен.

«Работаем над точечным усилением состава. У нас по большому счету укомплектованы вратарская бригада и линия обороны. Нам сейчас нужно усилить некоторые позиции в атаке. Работа ведется постоянно, ежедневно. Держим на контроле игроков, связываемся с агентами, ведем переговоры», - конкретизировал тренер.

Ранее сообщалось, что на замену бортов хоккейной коробки в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» на Окружной выделили 28 млн 883 тысячи 200 рублей. Соответствующее постановление председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал 22 апреля.

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Источник — t.me/hc_dizel58
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