В Пензе состоится троеборье среди дояров

12.07.2024 | 12:20

В воскресенье, 13 июля, в Пензе на тренировочной базе «Ахуны» пройдут летние сельские спортивные игры региона. На них приедут команды из 27 районов области - всего более 500 человек.

Состоятся состязания по армрестлингу, волейболу, гиревому спорту, легкой атлетике, настольному теннису, перетягиванию каната и троеборье дояров.

Также в программе заявлены соревнования спортивных семей.

«Летние сельские спортивные игры - традиционное мероприятие в Пензенской области, которое проводится 1 раз в 2 года, чередуясь с зимними сельскими играми», - сообщили в региональном министерстве физкультуры и спорта.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Пензенской области, которая примет участие в XIV Всероссийских летних сельских спортивных играх.