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Спорт

В Пензе пройдут состязания по суперкроссу и мотокроссу

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В субботу, 15 июня, в Пензе на мотодроме «Сура» пройдет второй этап чемпионата России по суперкроссу, а также 30-е открытые соревнования по мотокроссу на Кубок главы города. Посетить спортивные мероприятия могут все желающие, вход будет открытым.

Ожидается, что на соревнования приедут около 200 спортсменов более чем из 15 регионов РФ.

«В чемпионате примут участие спортсмены старше 18 лет на кроссовых мотоциклах объемом двигателя 250 кубических сантиметров. В соревнованиях - ребята помладше. Это юниоры, подростки и малыши от 5-7 лет в классах 125, 85, 65 и 50 кубических сантиметров», - уточнил в своем телеграм-канале глава Пензы Александр Басенко.

К соревнованиям должны были подготовить мойку мотоциклов, душевые, оборудование прогревочного круга для участников, торгово-выставочную зону для зрителей.

Кроме того, запланирована концертная программа. Перед спортсменами и гостями состязаний выступят городские творческие коллективы.

Начало мероприятий - в 12:00.

Ранее сообщалось, что из-за чемпионата и соревнований запретят движение транспорта и парковку на улице Восточной. Ограничение будет действовать на участке от улицы Бакунина до пересечения с железнодорожным полотном в районе мотодрома «Сура» с 7:00 до 18:50 15 июня.

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Источник — фото из телеграм-канала Александра Басенко
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