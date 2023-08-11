Почему стоит выбрать квартиру в ЖК «Ньютон»: 4 причины

11.08.2023 | 09:52

На улице Ворошилова в Пензе продолжается строительства жилого комплекса бизнес-класса «Ньютон».

Есть несколько причин, почему стоит обратить на него внимание.

1. Все квартиры - с предчистовой отделкой. Это значительно экономит время, ведь все самые трудозатратные, черновые работы уже выполнены. Остается лишь выбрать финишные покрытия стен, полов и потолка, и можно уже расставлять мебель. Второй важный плюс – тишина в доме. В новостройках часто бывает так, что кто-то делает ремонт сразу после сдачи дома, а кто-то - через год и даже два. Такие люди могут жить и по соседству. Предчистовая отделка решает проблему: в квартире будет гарантированно тише, а лестничная клетка окажется свободнее от строительного мусора.

2. На большинство планировок уже разработан дизайн-проект. Его можно скачать на сайте newton-pnz.ru и повторить. А можно вдохновиться и придумать что-то свое. В любом случае увидеть, как может выглядеть квартира, полезно.

3. Инженерные коммуникации продуманы таким образом, чтобы не мешать полету дизайнерской мысли. Счетчики ХВС, ГВС вынесены в общий коридор, система отопления выполнена в полу (лучевая разводка), разводка труб водоснабжения - по потолку.

4. Двери не придется менять, а окна порадуют качеством и энергоэффективностью. В ЖК «Ньютон» установят окна профиля Rehau 70 мм с мультифункциональными стеклами. Зимой они отражают от поверхности тепло внутрь помещения, а летом - на улицу. Такие окна снижают затраты на отопление и кондиционирование. К тому же стекла имеют легкий зеркальный эффект, что повышает камерность жилья. Металлические сейф-двери оборудованы замками 4-го (высшего) класса защиты и дополнительной шумоизоляцией в 40 дБ.

Больше причин купить квартиру в ЖК «Ньютон» - в офисах продаж холдинга «Термодом» и по номеру 28-28-20.

Застройщик – ООО «СЗ «Ньютон», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.