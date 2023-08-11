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Общество

Делите на три: диетолог рассказала, какая порция торта будет безвредной

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, какой должна быть порция торта для детей и взрослых. Ее рекомендации публикует РИА Новости.

«Классическим порционным считается кусок торта в 150 граммов для взрослого и 75 граммов для ребенка. Однако в 150 граммах классических тортов может содержаться от 40 до 70 граммов сахара, в связи с чем на основании диетологических данных рекомендуемой порцией может служить кусок весом около 65 граммов», - подробно объяснила Стародубова.

То есть, по словам диетолога, нужно стандартный кусок торта разделить на три части и таким образом получить необходимую порцию.

Стародубова отметила, что риск переедания уменьшается, если торт станет десертом после основного прима пищи. В этом случае сигнал мозгу о насыщении усилится, а усвоение сахаров замедлится.

«Популярное использование фруктов или пюре из них положительно влияет на состав блюда за счет минеральных веществ, витаминов, биологически активных соединений, содержащихся во фруктах, но сладость фруктам придают простые сахара, и при достижении желаемой сладости изделия суммарная калорийность снижается несущественно», - пояснила врач.

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