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Общество

В Пензе сотрудники ДПС тормозили водителей, чтобы поговорить

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В Пензенской области основной из причин ДТП с тяжкими последствиями зачастую становится превышение скорости. В связи с этим Госавтоинспекция регулярно проводит мероприятия, цель которых - снижение числа подобных происшествий.

Очередная акция под названием «Соблюдай скоростной режим» прошла в Пензе. В ее рамках сотрудники останавливали водителей и напоминали им, что превышать установленные ограничения по скорости категорически запрещено. Также необходимо учитывать интенсивность движения, состояние транспорта, дорожные и погодные условия.

«Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и выполнения требований правил», - подчеркнула инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Штраф за превышение скорости - лишь малая цена, которую человек за рулем может заплатить за легкомыслие. Чаще водителю приходится расплачиваться своей жизнью, а также подвергать опасности других участников дорожного движения, добавили в Госавтоинспекции.

Ранее 36-летнего жителя Бессоновского района осудили за ДТП, в котором погибли три человека. Мужчина сел пьяным за руль и разогнался на трассе до 132 км/ч.

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Источник — видео УГИБДД УМВД по Пензенской области
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