Виновник гибели в ДТП трех человек проведет в колонии почти 10 лет

14.07.2023 | 11:32

36-летнего жителя Бессоновского района осудили за ДТП, в котором погибли три человека. Мужчина сел пьяным за руль и разогнался на трассе до 132 км/ч.

Авария произошла днем 3 августа 2022 года на дороге Пенза - Шемышейка - Лопатино в Шемышейском районе. Бессоновец, ранее лишенный водительских прав за пьяное вождение, управлял автомобилем Volkswagen Polo, который принадлежал его жене.

Вместе с мужчиной в салоне находился знакомый из Ухтинки. Сельчане отправились на работу. Нетрезвый лихач превысил скорость, выехал на полосу встречного движения, там он заметил легковушку, которая обгоняла грузовик.

Во избежание столкновения водитель, не снижая скорости, вывернул руль вправо, чтобы уйти на обочину, но не справился с управлением. Volkswagen занесло, он вылетел на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2115.

«Отечественный автомобиль оказался в кювете и перевернулся на крышу. Находившиеся в нем жители Сосновоборского района: 67-летний водитель с 65-летней супругой и 67-летним двоюродным братом, ехавшие на похороны родственника в р. п. Чаадаевку, погибли на месте. Пассажир автомобиля Volkswagen Polo получил тяжкий вред здоровью», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину водитель полностью признал. На суде он пояснил, что не помнит обстоятельств аварии, так как сам в ней пострадал и лечился в больнице. О погибших в результате столкновения людях он узнал на следующий день из интернета.

«Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Трем родственникам погибших (двум сыновьям и дочери) виновник ДТП обязан выпалить 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Осужденный и его защитник сочли приговор слишком суровым, настаивали на снижении суммы компенсации морального вреда. Один из потерпевших, наоборот, нашел наказание мягким.

Приговор обжаловали, однако суд вышестоящей инстанции оставил апелляции без удовлетворения, а наказание - без изменений.