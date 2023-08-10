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Общество

В Пензе решили передвинуть забор новой школы на улице Измайлова

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В Пензе обсудили вопрос сохранения пешеходной дорожки на улице Измайлова. Она очень важна для местных жителей, так как ведет к остановке общественного транспорта.

Дорожка проходит по территории строящейся школы на 1 100 мест и, по идее, может оказаться за забором образовательного учреждения.

«Нашим решением стало передвинуть будущий забор от границы на территорию. Саму дорожку уже заасфальтировали, чтобы ходить по ней было удобно в любую погоду», - сообщил в социальных сетях глава Пензы Александр Басенко.

Сейчас на объекте подходят к завершению работы по фасадам и черновой отделке. Уже заказано школьное оборудование. Свои двери учреждение откроет в декабре.

Ранее сообщалось, что заключен контракт на строительство подъездной дороги к новой школе от улицы Антонова. Протяженность проезжей части - 400 метров. Также предусмотрено обустройство парковки.

Всего в здании будет 7 блоков. Строительство обошлось в 1,3 млрд рублей.

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Источник — фото vk.com/id705094680
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