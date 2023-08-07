К новой школе на ГПЗ построят дорогу от улицы Антонова

07.08.2023 | 17:00

В Пензе заключили контракт на строительство подъездной дороги от улицы Антонова к новой школе на ГПЗ - ее строят в районе Измайлова, 76. Дорога должна быть проложена до декабря 2023 года.

«Протяженность проезжей части составит 400 метров. Также здесь появится парковка. Помимо этого, предусмотрен вынос газопровода, пролегающего под дорогой», - сообщил в понедельник, 7 августа, начальник городского управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Параллельно идет строительство теплотрассы для обеспечения новой школы отоплением (сделаны уже 180 из 240 метров трубопровода), ливневой канализации и насосной станции. «Работы рассчитываем завершить до проведения гидравлических испытаний, выполняемых ресурсоснабжающей организацией в рамках подготовки к отопительному сезону», - заявил Вадим Астафьев.

Школа на улице Измайлова рассчитана на прием 1 100 учащихся, здание состоит из семи блоков. Его возведение обошлось в 1,3 млрд рублей.

Завершить все работы должны в ноябре 2023 года.