Погода в четверг: существенных осадков не ожидается

10.08.2023 | 07:45

По данным ГУ МЧС по Пензенской области, в четверг, 10 августа, в регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности.

Днем в большинстве районов температура воздуха ожидается +30…+32 градуса.

В Пачелмском, Белинском и Кузнецком районах объявлен IV класс пожарной опасности лесов.

По информации гидрометцентра, при переменной облачности существенных осадков не ожидается.

Слабый ветер будет дуть с востока.

Ближайшей ночью термометр покажет +17…+19 градусов.