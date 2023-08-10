Погода в четверг: существенных осадков не ожидается

По данным ГУ МЧС по Пензенской области, в четверг, 10 августа, в регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности.
Днем в большинстве районов температура воздуха ожидается +30…+32 градуса.
В Пачелмском, Белинском и Кузнецком районах объявлен IV класс пожарной опасности лесов.
По информации гидрометцентра, при переменной облачности существенных осадков не ожидается.
Слабый ветер будет дуть с востока.
Ближайшей ночью термометр покажет +17…+19 градусов.
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