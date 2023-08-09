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Общество

Учебный год в школе с обрушившейся крышей начнется как обычно

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Причиной обрушения крыши школы в селе Студенки Белинского района стало нарушение норм строительства. Здание возвели в 1973 году.

ЧП случилось 29 июля. В учебном заведении прошел ремонт, а потом оно осталось без кровли над спортивным залом. Происшествием заинтересовалась областная прокуратура.

«Вы вот там, Олег Владимирович, были, распорядились сделать ремонт, выделили деньги, ее делали-делали, а потом она возьми да обвались. 20 дней до 1 сентября, а крыши над спортзалом нет. Вот интересно, кто нашел таких горе-строителей и в чьих карманах осели выделенные деньги», - написал на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» пользователь Павел.

Как следует из ответа представителя областного правительства, в школе проводили замену утепления и гидроизоляции. Специалисты не вмешивались в конструкцию здания.

«Для установления причин обрушения и пригодности помещения к дальнейшей эксплуатации руководством школы заказана экспертиза в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства. Предварительный осмотр с участием экспертов уже показал, что причиной обрушения кровли стало нарушение обязательных требований в области строительства и применение не соответствующих нормам материалов при ее возведении», - объяснили Павлу.

Также эксперты пришли к выводу, что ЧП никак не скажется на учебном процессе. Он начнется 1 сентября.

Ранее стало известно, что по муниципальному контракту работами занимался индивидуальный предприниматель. Он приступил к ремонту кровли и молниезащиты здания 22 июня и должен был закончить в течение 45 календарных дней.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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