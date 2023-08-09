Эксперт рассказал, законны ли штрафы за опоздание или нерадивость

09.08.2023 | 08:39

О том, за что работодатель может оштрафовать сотрудника, а в каких случаях наказание рублем незаконно, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

«Чаще всего сотрудников штрафуют за ненадлежащее выполнение обязанностей, опоздания, несоблюдение техники безопасности. Однако данные случаи не являются основаниями для привлечения сотрудника к материальной ответственности», - заявил эксперт.

Он объяснил, что Трудовой кодекс Российской Федерации допускает удержание с работника денежных средств только для погашения его задолженности перед работодателем.

«Это может происходить в двух случаях: если был выдан аванс, но сотрудник не отработал его. И второе - если специалист был в командировке, но не потратил и не вернул часть командировочных. Также организация может удержать часть денег из зарплаты, если ранее сотрудники бухгалтерии допустили ошибку в расчетах и выплатили работнику больше. Во всех других случаях штрафы будут незаконны», - пояснил Александр Ветерков.

По его словам, работодатель может лишить сотрудника премиальной части зарплаты за провинность. Также может быть удержана часть выплаты, если работник не достиг целевых показателей, прописаных в локальном нормативном акте или трудовом договоре.

Бывают ситуации, когда сотрудник наносит вред имуществу работодателя. Тогда организация вправе вычитать из его зарплаты часть в качестве компенсации в пределах его среднего месячного заработка. При этом в некоторых случаях возможна и полная материальная ответственность работника за нанесенный ущерб.

«Но при этом следует соблюсти некоторые нюансы. Во-первых, должна быть создана комиссия, которая зафиксирует факт порчи имущества и определит сумму ущерба. Также необходимо провести расследование, чтобы доказать, что имущество пострадало именно от действия конкретного работника, а не ввиду других факторов. Во-вторых, сумма, которую работодатель может вычесть из оклада, не должна превышать 20% заработной платы в месяц», - уточнил Ветерков.

В заключение эксперт подчеркнул, что, даже если штрафы предусмотрены внутренними приказами или уставом компании, они все равно противоречат ТК РФ. Если к сотруднику применено такое наказание, он может пожаловаться, и все инстанции будут на его стороне. В таком случае штраф будет грозить уже работодателю.