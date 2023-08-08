Пензенцы рискуют стать диверсантами и террористами из-за мошенников

08.08.2023 | 21:21

В России за последнюю неделю резко выросло количество случаев мошенничества, когда у жертв не только крадут деньги, но и толкают их на совершение серьезных преступлений - диверсий и террористических актов. Подобное уже происходило в разных регионах страны, не застрахованы от этого и пензенцы.

Полицейские рассказали о новой тактике телефонных мошенников. Начинается все как обычно: людям звонят незнакомцы и рассказывают о подозрительных операциях, которые якобы пытаются провести от их имени, либо просят помочь полиции помешать преступникам. Так или иначе, но цель злоумышленников - выманить банковские данные и похитить деньги.

Отличие новой схемы - в том, что даже после того, как жертва лишилась всех средств, ее не оставляют в покое.

«Незнакомцы сообщают, что деньги потерпевших похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант: предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Заканчивается все одинаково: от человека требуют поджечь объект военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

Большинство жертв подобных звонков - пожилые люди. Преступники используют их, чтобы создать информационные поводы.

Кроме того, иногда россиянам просто напрямую предлагают совершить диверсию или теракт за деньги.

Пензенцев призывают внимательнее относиться к сообщениям и звонкам с требованием нарушить закон, а о готовящихся или совершенных преступлениях как можно скорее сообщать в полицию.

«Помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы», - предупредили в полиции.