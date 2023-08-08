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Общество

Кузнечане не захотели отказываться от Дня города

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В Кузнецке не увидели оснований для того, чтобы отказаться от проведения Дня города. Праздник запланирован на 9 сентября.

Об этом зашла речь на совещании в администрации города в понедельник, 7 августа.

«Наметили День города в режиме «Нашей кузницы». Все-таки у нас есть традиция, люди ждут, ситуации жизненные разные, но отменять этот праздник оснований нет», - указал глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Он добавил, что праздник будет без «особого пафоса». Планируется концертная программа, а также мероприятия, традиционные для фестиваля «Наша кузница»: тематические площадки, ярмарка, мастер-классы и так далее.

Оргкомитет уже начал работу.

В 2022 году День города в Кузнецке состоялся 4 сентября. Действовали несколько площадок: на площади Ленина, у сквера Кирилла и Мефодия, в Детском сквере, Нескучном саду, сквере имени П. И. Чайковского.

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