Кузнечане не захотели отказываться от Дня города

В Кузнецке не увидели оснований для того, чтобы отказаться от проведения Дня города. Праздник запланирован на 9 сентября.
Об этом зашла речь на совещании в администрации города в понедельник, 7 августа.
«Наметили День города в режиме «Нашей кузницы». Все-таки у нас есть традиция, люди ждут, ситуации жизненные разные, но отменять этот праздник оснований нет», - указал глава Кузнецка Сергей Златогорский.
Он добавил, что праздник будет без «особого пафоса». Планируется концертная программа, а также мероприятия, традиционные для фестиваля «Наша кузница»: тематические площадки, ярмарка, мастер-классы и так далее.
Оргкомитет уже начал работу.
В 2022 году День города в Кузнецке состоялся 4 сентября. Действовали несколько площадок: на площади Ленина, у сквера Кирилла и Мефодия, в Детском сквере, Нескучном саду, сквере имени П. И. Чайковского.
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