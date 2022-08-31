Культура

Стала известна полная программа празднования Дня города в Кузнецке

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В воскресенье, 4 сентября, в Кузнецке в седьмой раз пройдет фестиваль «Наша кузница». В мэрии города опубликовали его полную программу.

Площадь имени Ленина станет центральным местом праздничных мероприятий.

В 10:00 здесь представят мастер-класс кузнечного дела и выставку кованых изделий, начнут работать аттракционы, откроется продажа сувениров и Нарышкинская ярмарка с фестивалем оладышников.

В 11:40 состоится церемония открытия, с 12:30 запланированы рисунки на асфальте «Символ дружбы». В 14:00 начнется фестиваль национальных культур «Наследники традиций». В 17:30 откроется гала-концерт «Кавер-версия 58».

В 22:00 праздник завершится фейерверком.

На площадке «Дружба народов» у сквера Кирилла и Мефодия на 10:00 запланирована историческая реконструкция, ристалище, лучный тир, народные игры. Будут работать станции национальных культур, выставка городского творческого конкурса «Ярмарка народных чудес».

В 13:00 откроется фестиваль «Российская каша - мать наша». В 14:30 состоится подведение итогов конкурса «Ярмарка народных чудес».

На площадке «Солнечный город» в Детском сквере в 10:00 откроются выставка домашних питомцев, аквагрим, планетарий, лазертаг, пройдут игры народов мира.

В 11:00 состоится церемония занесения на Доску почета, в 12:00 начнется праздник лимонада с мультигероями, в 13:00 - игра-квест «Рукавичка дружбы», в 13:30 - кукольный спектакль, в 15:00 - шоу мыльных пузырей.

В сквере имени П. И. Чайковского разместится «Музыкальный салон». С 10:00 здесь будет художественный вернисаж, в 13:30 начнется концерт воспитанников ДШИ, в 14:30 зрители увидят отрывок из спектакля «Моцарт и Сальери».

На площадке «Парк друзей» в Нескучном саду в 10:00 откроются фотозона «Улыбки друзей», выставки меда и «Дачники-удачники», турнир по пейнтболу.

В 10:30 начнется игровая программа «Яркие краски», в 13:00 - цирковой мастер-класс «Подружись с клоуном», в 13:30 - концерт «Кузнецк, ты мое вдохновенье!», в 14:30 - праздник «Пасиков день», в 15:00 - конкурс «Виват, близнецы!», в 16:00 - народная сцена «Песенник моей юности», в 17:00 - программа «Осень в стиле танца».

На площадке «Спорт и я - верные друзья» у стадиона «Рубин» в 10:00 стартует футбольный матч «Кубок Кузницы».

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отметил, что на главной сцене с популярными эстрадными песнями выступит «очаровательная и позитивная» эстрадно-джазовая вокалистка Евгения Белоусова из Самары - лауреат и призер международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, а на «Кавер-версии» - группа «Визит» из Саратовской области.

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