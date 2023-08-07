В регионе почти 100 человек пострадали в пьяных ДТП

07.08.2023 | 15:37

В Пензенской области в этом году в пьяных ДТП погибли 11 человек. Данные на понедельник, 7 августа, приводит региональное УГИБДД УМВД России.

Всего в области зарегистрировали 69 аварий, участниками которых стали нетрезвые водители. Травмы в них получили 92 человека.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или по телефону 02», - обратились к пензенцам в отделении пропаганды УГИБДД УМВД по области.

В сообщении о нетрезвом автомобилисте необходимо назвать марку, цвет и регистрационный номер (по возможности) машины, а также направление движения.

6 июля на 648-м километре трассы М-5 сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус ГАЗ, следовавший по маршруту Пенза - Сосновоборск. В салоне находилось 16 пассажиров, в том числе 6 детей. 39-летний шофер был пьян. Его отстранили от управления.